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Guti Real Madrid'le sözleşme uzattı ve Beşiktaş'ı reddetti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Şenol Güneş'e yardımcı antrenör arayan Beşiktaş, eski futbolcusu Guti'yle görüşmüştü. Guti, Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşme uzatacağını ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifini kabul edemeyeceğini söyledi.

Guti Real Madrid'le sözleşme uzattı ve Beşiktaş'ı reddetti!

Şenol Güneş’e yardımcı bulmak için arayışa geçen Beşiktaş’ta gündeme eski yıldız Guti gelmişti.

Başkan Fikret Orman’ın bizzat görüştüğü genç antrenör, kulübüyle görüşüp haber verecekti. İspanyol çalıştırıcı, kendisiyle 1 yıl daha sözleşme uzatmak isteyen Real Madrid’in teklifini kabul ederken Beşiktaş’a teşekkürlerini iletti.

Guti, Orman’la yaptığı görüşmede başta yapılacak transferler olmak üzere her konuda desteğe hazır olduğunu da söyledi.

(Fanatik)

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