Guti Real Madrid'le sözleşme uzattı ve Beşiktaş'ı reddetti!

Şenol Güneş’e yardımcı bulmak için arayışa geçen Beşiktaş’ta gündeme eski yıldız Guti gelmişti.

Başkan Fikret Orman’ın bizzat görüştüğü genç antrenör, kulübüyle görüşüp haber verecekti. İspanyol çalıştırıcı, kendisiyle 1 yıl daha sözleşme uzatmak isteyen Real Madrid’in teklifini kabul ederken Beşiktaş’a teşekkürlerini iletti.

Guti, Orman’la yaptığı görüşmede başta yapılacak transferler olmak üzere her konuda desteğe hazır olduğunu da söyledi.

(Fanatik)

