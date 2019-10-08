Güven Öten: Aykut Kocaman Konyaspor'la özdeşleşti

2013-2014'ten bu yana Süper Lig'de kesintisiz mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. 2015-2016 ve 2016-2017'de başarılı performanslarıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Konya temsilcisi, bu sezon ligde hedeflediği puanlara ulaşarak yine Avrupa'ya gitmek istiyor. Ligin 7 haftalık bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan toplayan ve 8. haftaya 4. sırada giren yeşil-beyazlılar, en son 2015-2016 sezonunda bu başarıyı sağlamıştı. Bu sezonun ilk 7 karşılaşmasında MKE Ankaragücü (0-0), Galatasaray (1-1) ve Antalyaspor ile (2-2) beraber kalan Konya temsilcisi, Yukatel Denizlispor (1-0), İstikbal Mobilya Kayserispor (2-1) ve Kasımpaşa'yı ise (4-1) yendi. Sezonun geride kalan bölümünde tek yenilgisini deplasmanda Göztepe karşısında 1-0'lık skorla yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 12 puan toplayıp, milli maçlar dolayısıyla lige verilen araya 4. sırada girdi. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in ilk 7 haftaları baz alındığında, bundan önceki en iyi sezon başlangıcını yine Aykut Kocaman yönetiminde 2015-2016'da yapmıştı. Yeşil-beyazlılar, söz konusu sezonda ilk 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı.

Yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'de son 7 sezondaki 7 haftalık performansı şöyle: Sezon O G B M A Y P 2019-2020 7 3 3 1 10 6 12 2018-2019 7 3 2 2 12 10 11 2017-2018 7 2 1 4 8 9 7 2016-2017 7 2 4 1 9 7 10 2015-2016 7 3 3 1 9 8 12 2014-2015 7 1 3 3 5 7 6 2013-2014 7 3 0 4 6 10 9 ÖTEN: AYKUT KOCAMAN KONYASPOR İLE ÖZDEŞLEŞTİ Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Konyaspor olarak en yüksek başarıyı yine Aykut Kocaman ile elde ettiklerini söyledi. Aykut Kocaman'ın Konyaspor ile özdeşleştiğini belirten Öten, şöyle konuştu: "Biz yönetim olarak her zaman futbolla ilgili tüm yetkiyi, bütün anahtarı Aykut Kocaman hocamıza teslim ettik. Tabii ki bu da hocamıza olan güvenimiz ve itimadımızdan dolayıdır. Hocamız zaten şimdiye kadar her zaman istikrarı savunmuştur. Futbolda bazen kazalar olabiliyor ama biz ekibimize, oyuncularımıza ve teknik direktörümüze her zaman güveniyoruz. Zaten hocamız da geçtiğimiz haftalarda, 6. ve 7. haftalardan sonra istikrarı yakalayacağımızı söylemişti. Onun da meyvesini almış gibi gözüküyoruz."