Güven Yalçın: Hedefim Beşiktaş’ta kaptan olmak

Beşiktaş’ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, kulübün resmi sosyal medya hesabından taraftarlarla buluştu. Taraftarı ve stadı çok özlediğini söyleyen Yalçın, "Stadı, atmosferi, maçları ve heyecanı özledik. Şimdi evdeyiz. Evden dışarı çıkmıyoruz. İdmanlarımızı elimizden geldiği kadarıyla evde yapıyoruz. Evde çalışmak zor açıkçası. Bir koşu bandım var. Onunla çalışıyorum" diye konuştu.

"ŞANSLIYIM ÇÜNKÜ ANNE İSTANBUL'DA KALDI"

Annesinin Almanya’ya dönemediğini ve kendisiyle İstanbul’da kaldığını söyleyen Güven Yalçın, “Ben şanslıyım açıkçası. Çünkü annem ve ablam virüs öncesinde beni ziyaret etmeye geldiler. Geri gidemediler. Burada kalmaları benim işime geldi. Babam biraz şanssız. O Almanya’da kaldı tek başına. Annem yemekleri yapıyor, benim için de iyi oldu. Ben yemek yapmayı fazla bilmem. Yumurta kırarım sadece. Annem burada olduğu için şanslıyım” ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DUYUNCA DÜŞÜNMEDİM BİLE"

Beşiktaş’ın kendisi ile ilgilendiğini duyunca düşünmeden kabul ettiğini belirten genç oyuncu, "Benim Beşiktaş’a gelişim çok hızlı oldu. Almanya’da bana çok yanlış davrandılar. Değerimi göremedim. Tekliflerini kabul etmedim. O dönemde menajerim Beşiktaş’ın istediğini söyledi. Türkiye hiç aklımda yoktu ama Beşiktaş’ı duyunca ‘Nereye imza atacağım’ dedim. Benim için güzel oldu buraya gelmem" şeklinde konuştu.