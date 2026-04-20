Güvenlik ağı çöktü: Seyircilerinin arasına daldı! Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı

Rusya’da bir sirk gösterisi sırasında yaşananlar izleyenleri dehşete düşürdü. Dovgaluk Sirki içinde sahne alan kaplanlardan biri, güvenlik ağının aniden çökmesiyle kontrolden çıkarak seyircilerin arasına daldı.

Gösteri sırasında taburelerde sakin şekilde duran üç kaplandan biri, sahneyi çevreleyen ağın yere düşmesiyle fırsatı değerlendirdi. Ağ kısa sürede yeniden kaldırılsa da kaplan çoktan alandan çıkarak seyircilerin bulunduğu bölüme ilerledi.

SALONDA PANİK ANLARI

Görüntülerde, kaplanın ailelerin arasında dolaştığı anlarda çocukların çığlık attığı, bazı izleyicilerin ise panikle kaçmaya çalıştığı görülüyor. Yetkililer, kalabalığı sakin olmaları konusunda uyararak yerlerinden kalkmamalarını istedi.

Kaplanın bir süre sonra çadırdan tamamen çıkarak sokağa kadar ulaştığı belirtildi. Olayda mucize eseri yaralanan olmazken, sirk çalışanları hayvanı kontrol altına alarak tekrar kafesine götürdü.

“TALİHSİZ BİR TESADÜF”

Sirk direktörü Nikolai Dovgaluk ise yaptığı açıklamada, ağın düşmesini “çalışan hatası” ve “talihsiz bir tesadüf” olarak değerlendirdi.