Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Güvenlik ağı çöktü: Seyircilerinin arasına daldı! Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı

İçerik devam ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Sirk gösterisinde güvenlik ağı çökünce kaplan seyircilerin arasına daldı. Panik dolu anlar kameralara yansırken, facia son anda önlendi.

Rusya’da bir sirk gösterisi sırasında yaşananlar izleyenleri dehşete düşürdü. Dovgaluk Sirki içinde sahne alan kaplanlardan biri, güvenlik ağının aniden çökmesiyle kontrolden çıkarak seyircilerin arasına daldı.

Gösteri sırasında taburelerde sakin şekilde duran üç kaplandan biri, sahneyi çevreleyen ağın yere düşmesiyle fırsatı değerlendirdi. Ağ kısa sürede yeniden kaldırılsa da kaplan çoktan alandan çıkarak seyircilerin bulunduğu bölüme ilerledi.

SALONDA PANİK ANLARI

Görüntülerde, kaplanın ailelerin arasında dolaştığı anlarda çocukların çığlık attığı, bazı izleyicilerin ise panikle kaçmaya çalıştığı görülüyor. Yetkililer, kalabalığı sakin olmaları konusunda uyararak yerlerinden kalkmamalarını istedi.

Kaplanın bir süre sonra çadırdan tamamen çıkarak sokağa kadar ulaştığı belirtildi. Olayda mucize eseri yaralanan olmazken, sirk çalışanları hayvanı kontrol altına alarak tekrar kafesine götürdü.

“TALİHSİZ BİR TESADÜF”

Sirk direktörü Nikolai Dovgaluk ise yaptığı açıklamada, ağın düşmesini “çalışan hatası” ve “talihsiz bir tesadüf” olarak değerlendirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köylüyü ölümden kurtaran uyarı silah oldu!Köylüyü ölümden kurtaran uyarı silah oldu!
Bu şehre gideceğinizi haber vermezseniz ceza yersiniz!Bu şehre gideceğinizi haber vermezseniz ceza yersiniz!

Anahtar Kelimeler:
sirk kaplan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.