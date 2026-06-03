Dipleri görmüştü, dolup taşmak üzere! Geriye tek bir sorun kaldı

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, ilçede son yılların en verimli yağış dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek, kış aylarında etkili olan kar yağışı ve ilkbaharda görülen düzenli yağmurların barajdaki su seviyesine olumlu yansıdığını söyledi.

Başkan Topbaş, yıllar sonra Çavdarhisar Barajı'nda sevindirici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Yağışların ve kar sularının etkisiyle barajımızdaki doluluk oranı her geçen gün artıyor. Önümüzdeki günlerde barajımızın tamamen dolarak yüzde 100 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu durum hem çiftçilerimiz hem de ilçemiz açısından son derece sevindirici" dedi.

SULAMADA ORAN GERİLEDİ

Barajdaki su seviyesinin yüksek olmasına rağmen mevcut sulama sistemlerinde önemli sorunlar bulunduğunu vurgulayan Topbaş, tarımsal sulamada kullanılan açık kanal sistemlerinin verimliliği düşürdüğünü belirtti. Mevcut sulama altyapısının büyük ölçüde yüzeysel sulama yöntemine dayandığını ifade eden Topbaş, bu nedenle barajdaki suyun istenilen düzeyde tarım arazilerine ulaştırılamadığını söyledi. Sulama kapasitesinin zaman içerisinde ciddi oranda düştüğüne dikkat çeken Başkan Topbaş, "Barajımızdaki sulama kullanım oranı yüzde 5-10 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Bunun temel nedeni mevcut kanalet sistemlerinin yetersiz kalması ve modern sulama altyapısına ihtiyaç duyulmasıdır" diye konuştu.

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HEDEF, KAPALI SİSTEM SULAMAYA GEÇİŞ

Sorunun çözümü için yer altı basınçlı sulama sistemlerine geçilmesinin gerektiğini belirten Topbaş, ilgili kurumlarla birlikte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Su kaynaklarının korunmasının her geçen gün daha da önemli hale geldiğini dile getiren Topbaş, "Barajımızdaki suyu en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Açık kanallarda yaşanan su kayıplarını önlemek ve daha fazla tarım arazisinin sulanmasını sağlamak için kapalı sistem sulama altyapısına geçilmesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor" dedi.

Çavdarhisar ekonomisinin temel dinamiklerinden birinin tarım olduğunu vurgulayan Başkan Topbaş, barajdaki suyun doğru değerlendirilmesinin bölgedeki üreticilerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Su kaynaklarının etkin kullanılmasıyla birlikte tarımsal verimliliğin artacağını belirten Topbaş, "Tarım bizim için çok önemli. Çiftçimizin üretmeye devam edebilmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi için elimizdeki su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çavdarhisar Barajı bu anlamda ilçemizin en önemli değerlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır