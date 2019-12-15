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Güvenlik güçlerine kamikaze mini İHA takviyesi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerine, anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyeti kazandıran yüzlerce kamikaze mini insansız hava aracı (İHA) takviyesi yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında Kamikaze Mini İHA Sistemleri Tedariki Projesi Sözleşmesi imzalandı.

"TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ ASKERLERİ"

Sözleşme kapsamında, görev süresi, irtifası ve otonomisi artırılan, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip 356 yeni nesil kamikaze İHA Kargu-2 teslim edilecek.

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA Kargu geçen yıl güvenlik güçlerinin envanterine girdi. STM'nin güvenlik güçlerine ilk Kargu teslimatı hibe şeklinde gerçekleşti. Bu ilk teslimatla birlikte 10 kamikaze İHA kullanıma sunuldu. Daha sonra alınan siparişler doğrultusunda yapılan teslimatlarla bu sayı 115'i buldu.

MESKUN MAHALDE ETKİLİ OLACAK

Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi. Kargu-2, yapılan geliştirmelerle çok daha uzun süre, çok daha etkin ve çok daha güç fark edilebilecek şekilde görev yapacak.

YURT DIŞINDA DA İLGİ GÖRÜYOR

Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip bulunuyor.

Koordinata veya görüntü üzerinden seçilen hedefe güdümlü imha modlarına sahip araç, kısa sürede ve kolay şekilde tek er tarafından kullanılabiliyor. Kargu-2, görevi terk veya kendini imha, tapa emniyetli eve dönüş, ayarlanabilen mesafede hedefi imha gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Kamikaze İHA'lar yurt dışında da ilgi görüyor. Çeşitli ülkelerle bu konuda görüşmeler gerçekleştiren, testli sunumlar yapan STM, yakın zamanda ihracat başarısına ulaşmayı hedefliyor.

STM, ayrıca vurucu İHA ailesini geliştirerek sürü teknolojisi ve yapay zeka özellikleriyle çoklu hedeflere saldırabilir noktaya getirmek için çalışıyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
kamikaze iha mini iha

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
VAR OL REİS ÜLKEMİZ SAVUNMA SANAYİ BAKIMINDAN UZAYA ÇIKTI PUT YAPANLAR BU DURUMDAN ÇOK RAHATSIZ OLUYOR.VE BU BİZİ ÇOK MEMNUN EDİYOR DURMAK YOK YOLA DEVAM
200 tl lik dronlara 50 tl lik patlayıcı koy itele devlete 100 bin tl ye ...
DESENENİZE..GARİBAN ÇOBANLAR...MOKU YEDİ...
@carniceros teröristlerinizi artık çoban koduylamı adlandırıyorsunuz ezikler sürüsü bu yapılan gelişmeler sizleri belliki çok rahatsız ediyor ama yapaca bir şey yok daha çok kuduracaksınız
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