Güvenlik güçlerine kamikaze mini İHA takviyesi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında Kamikaze Mini İHA Sistemleri Tedariki Projesi Sözleşmesi imzalandı.

"TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ ASKERLERİ"



Sözleşme kapsamında, görev süresi, irtifası ve otonomisi artırılan, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip 356 yeni nesil kamikaze İHA Kargu-2 teslim edilecek.

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA Kargu geçen yıl güvenlik güçlerinin envanterine girdi. STM'nin güvenlik güçlerine ilk Kargu teslimatı hibe şeklinde gerçekleşti. Bu ilk teslimatla birlikte 10 kamikaze İHA kullanıma sunuldu. Daha sonra alınan siparişler doğrultusunda yapılan teslimatlarla bu sayı 115'i buldu.

MESKUN MAHALDE ETKİLİ OLACAK



Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.