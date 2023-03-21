YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Güvenlik korucuları depremin ilk gününden beri afetzedelerin yanında

Güvenlik korucuları depremin ilk gününden beri afetzedelerin yanında

21.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'dan Adıyaman'a görevlendirilen güvenlik korucuları, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından kentteki diğer çalışmalara da katkı sağlıyor.

Şanlıurfa Valiliği, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olmaları için 50 kişilik güvenlik korucusu ekibini afet bölgesine gönderdi.

Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma, enkaz kaldırma ve yardım çalışmalarına katılan güvenlik korucuları, kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor.

Güvenlik korucuları, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Adıyaman'da açılan sosyal markette de görev yapıyor.

Adıyaman Adalet Sarayı yanındaki sosyal marketin sorumlu müdürü İsa Akyıldız, AA muhabirine, Şanlıurfa'dan gelen güvenlik korucularının çalışmalara ciddi destek verdiğini söyledi.

Sosyal markette ürün indirme, ürün dizme gibi konularda korucuların kendilerine destek verdiğini dile getiren Akyıldız, "Şanlıurfa'dan 50 güvenlik korucumuz şu an burada. Depremzedelere birlikte hizmet veriyoruz." dedi.

"SOSYAL MARKETTE A'DAN Z'YE NE İŞ VARSA YAPIYORUZ"

Güvenlik korucusu Ahmet Geren ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yaptığını, depremlerin ardından afet bölgesine görevlendirildiğini anlattı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta görev yaptığını ardından Adıyaman'a geldiğini aktaran Geren, sosyal marketlerde de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Geren, "Sosyal markette A'dan Z'ye ne iş varsa yapıyoruz. Buraya gelen kamyonları, tırları boşaltıyoruz. Ürünleri raflara yerleştiriyoruz. Depremzedelere alışveriş sırasında yardımcı oluyoruz. Burada gece gündüz demeden çalıştığımız halde, yorulmak nedir bilmiyoruz. Bu gücü vatan sevgimizden alıyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da selin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyorAdıyaman'da selin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor
Yalova'da feribottan atlayan kişiyi sahil güvenlik kurtardıYalova'da feribottan atlayan kişiyi sahil güvenlik kurtardı
Bursa’da ‘sarı altın’ ekimi başladıBursa’da ‘sarı altın’ ekimi başladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Şanlıurfa güvenlik korucusu

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Mart Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:39
İkindi
16:05
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Mart Salı

Gamze Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Golbasi
Nehir Eczanesi
Golbasi
Deva Eczanesi
Besni
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.