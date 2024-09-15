Güzel Aşklar Diyarı’nın tanıtımı sosyal medyayı salladı! Söğüdün yaprağı narindir narin... "Tüylerim diken diken oldu"

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı daha başlamadan adından söz ettirdi.

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak ve Lidya Atlik gibi isimlerin rol aldığı dizinin tanıtımı olay oldu.

Özgürlüğüne düşkün inatçı bir kadın ile aile bağları çok güçlü bir erkeğin entrikalarla dolu imkânsız aşkını konu alan 'Güzel Aşklar Diyarı için geri sayım başladı. Kapadokya’nın eşsiz doğasında çekilen dizinin son tanıtımı herkesi duygulandırdı.

NARİN MESAJI

Özgü Kaya’nın canlandırdığı ‘Deniz’ karakterinin kanlar içindeki gelinliğiyle duş aldığı ve ablası Ünzile’nin (Melis Birkan) o gelinliği ağlayarak çözdüğü sahne, Kıraç’ın seslendirdiği “Zeynebim” türküsünde geçen ‘Söğüdün yaprağı narindir, narin…’ mısrası eşliğinde ekrana geldi.

Video, Kanal D’nin sosyal medya hesaplarından ise, “Hayat narin bir çiçek… Bir kez koparılınca, geriye acından başka bir şey kalmıyor” notuyla paylaşıldı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu ve "Tüylerim diken diken", "Ah Narin mesajıyla çok etkileyici", "İzlerken kötü oldum", "Çok çok etkilendim" yorumları yapıldı.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU

Dizinin ilk bölümünde özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan’ın (Burak Berkay Akgül) aşkı anlatılıyor. Ailelerin karşı duruşuna rağmen Kapadokya’nın büyülü atmosferinde gerçekleşen masalsı düğün, faili meçhul bir cinayetle kana bulanıyor.