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Güzel Günler bu akşam var mı, yok mu? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman? 23 Nisan Show TV yayın akışı

23.04.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Show TV'de pazar günleri yayınlanan dizide Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Burak Dakak gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizi, izleyicileri tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Güzel Günler bu akşam var mı, yok mu? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman? İşte 23 Nisan Show TV yayın akışı...

Güzel Günler bu akşam var mı, yok mu? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman? 23 Nisan Show TV yayın akışı

Güzel Günler dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan Güzel Günler dizisi nedeniyle 23 Nisan Show TV yayın akışı araştırılıyor. Yeni bölümün Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelmesiyle yeni bölüm ile ilgili araştırmalar sıklaştı. İşte Güzel Günler yeni bölüm detayları...

GÜZEL GÜNLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Güzel Günler, bugün Show TV yayın akışında yer almadı. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok dizi yeni bölüm yayınına ara verdi.

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Güzel Günler'in 30 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

GÜZEL GÜNLER BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekrana ilk başladığında iki sezon olarak planlanan proje için final kararı verildi. Seray Gözler'in 23. bölümünde ayrılması beklenen Güzel Günler dizisi, 26. bölümü ile final yapıp ekranlara veda edecek.

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23 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Arabesk (Yerli Sinema)
08:15 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
23:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
01:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
03:15 Aile

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