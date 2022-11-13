Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Güzel Günler dizisi ilk bölümüyle beğeni toplamıştı. Senaryosu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin yönetmenliği Osman Taşçı'ya, senaristliği ise Selin Tunç'a ait. Dizi ilk olarak 6 Kasım'da ekranlarda yerini almıştı. Peki Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ele alınıyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

Burak Dakak

Oya İloğullar

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Yıldıray Şahinler

Seray Gözler



