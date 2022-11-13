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Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

13.11.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Güzel Günler dizisi ilk bölümüyle beğenileri topladı. SHOW TV ekranlarında seyircilerle buluşan dizi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Güzel Günler dizisi ilk bölümüyle beğeni toplamıştı. Senaryosu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin yönetmenliği Osman Taşçı'ya, senaristliği ise Selin Tunç'a ait. Dizi ilk olarak 6 Kasım'da ekranlarda yerini almıştı. Peki Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ele alınıyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya
Ecem Erkek
Leyla Tanlar
Zeynep Çamcı
Olgun Toker
Burak Dakak
Oya İloğullar
Orkuncan İzan
Duygu Köse
Yıldıray Şahinler
Seray Gözler

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