Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Güzel Günler dizisi ilk bölümüyle beğeni toplamıştı. Senaryosu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin yönetmenliği Osman Taşçı'ya, senaristliği ise Selin Tunç'a ait. Dizi ilk olarak 6 Kasım'da ekranlarda yerini almıştı. Peki Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.
Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ele alınıyor.
Binnur Kaya
Ecem Erkek
Leyla Tanlar
Zeynep Çamcı
Olgun Toker
Burak Dakak
Oya İloğullar
Orkuncan İzan
Duygu Köse
Yıldıray Şahinler
Seray Gözler