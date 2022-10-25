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Güzel Günler dizisinden ilk fragman yayınlandı! Binnur Kaya ve Ecem Erkek, Güzel Günler'de başrollerde

25.10.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in fragmanı yayınlandı. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker'in başrollerde oynadığı Güzel Günler dizisi yakında ekranlarda olacak.

Güzel Günler dizisinden ilk fragman yayınlandı! Binnur Kaya ve Ecem Erkek, Güzel Günler'de başrollerde

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizi projesi ‘Güzel Günler’ yakında seyirciyle buluşacak.

Güzel Günler (2)
İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

Güzel Günler (4)

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ HAKKINDA

Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak ‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor.

Güzel Günler (9)

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler’i bir araya getiren ‘Güzel Günler'in yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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