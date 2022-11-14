Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisinin konusu nedir?

Güzel Günler, TMC Film imzalı, ilk bölümü 6 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Osman Taşcı'nın üstlendiği, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı dram, komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler paylaşmaktadır. İşte Güzel Günler konusu ve oyuncu kadrosu...
Binnur Kaya - Kıymet
Ecem Erkek - Füsun
Leyla Tanlar - Selma
Zeynep Çamcı - Altan
Olgun Toker - Atakan
Burak Dakak - Mihran
Yıldıray Şahinler - Hakim
Orkuncan İzan - Feyyaz
Oya İloğulları - Alya
Seray Gözler - Saliha
Duygu Köse - Leylim
Dora Dalgıç - Ayşim
Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ele alınıyor.
Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.