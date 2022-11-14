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Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisinin konusu nedir?

14.11.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler dizisi yayın hayatına yeni başlayan diziler arasından yer alıyor. Her pazar akşamı Show Tv'de yayınlanacak olan Güzel Günler aile komedisi türünü ele alıyor. Güzel Günler dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisinin konusu nedir?

Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisinin konusu nedir?

Güzel Günler, TMC Film imzalı, ilk bölümü 6 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Osman Taşcı'nın üstlendiği, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı dram, komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler paylaşmaktadır. İşte Güzel Günler konusu ve oyuncu kadrosu...

GÜZEL GÜNLER OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Binnur Kaya - Kıymet

Ecem Erkek - Füsun

Leyla Tanlar - Selma

Zeynep Çamcı - Altan

Olgun Toker - Atakan

Burak Dakak - Mihran

Yıldıray Şahinler - Hakim

Orkuncan İzan - Feyyaz

Oya İloğulları - Alya

Seray Gözler - Saliha

Duygu Köse - Leylim

Dora Dalgıç - Ayşim

Güzel Günler (2)

GÜZEL GÜNLER KONUSU NEDİR?

Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ele alınıyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.

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Show TV Güzel Günler dizisi Binnur Kaya Ecem Erkek Yıldıray Şahinler güzel günler

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