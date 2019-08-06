Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosunda

Güzel oyuncu Türkü Turan, “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu! “Bu filmin hayatıma girme şekli, aşkın tesadüfleri sevdiğinin en büyük kanıtı” diyerek filmde rol almasındaki büyük tesadüfe işaret eden Turan; filmin yönetmenleri Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın, aynı zamanda şimdiki evinin eski sahipleri olduğunu söyledi.

“Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin Ankara’daki setinde gerçekleşen çekimlerde Türkü Turan, “Evimin benden önceki sahipleri ile birlikte bu filmi çekmek ve bir şey yaratma hissini paylaşmak harika. İpek’le Ömer’in tanıştığı aşık olduğu ve hayatlarını birleştirmeye karar verdikleri evde şu an ben yaşıyorum. Evde yaşamaya başladığım ilk andan itibaren duvarlarında çok güzel bir enerji olduğunu fark etmiştim. Çok sonra, o evin eski sahipleriyle tanışıp birlikte, içinde sevgi olan bir şey yaratmaya çalışmak çok mutluluk verici bir deneyimdi.” şeklinde konuştu.

Çekimleri süren “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın, yönetmenliğini bu defa İpek Sorak’la birlikte üstlendiği filmde rol alan sürpriz isimler de açıklanmaya devam ediyor. Zuhal Olcay’ın ardından “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin kadrosuna katılan bir diğer isim Türkü Turan oldu.