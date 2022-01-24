Güzel oyuncu Bella Thorne yeni mesleğini duyurdu! Beğeni butonu çöktü

ABD'li yıldız Bella Thorne, 25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. İç çamaşırlı pozlarını paylaşan Thorne, ''Kendi iç çamaşırı markamı kurmak istiyorum. Öyleyse ne duruyoruz?'' notu ile sevenlerine yeni işinin müjdesini de verdi.

Disney yapımlarında rol alarak oyunculuğa adım atan Bella Thorne, kariyerine pek çok dizi ve film sığdırdı.

Bir dönem yaptığı cinsellik itirafıyla şaşırtan Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıklamıştı.

Geçmişte üçlü bir ilişki yaşayan ünlü oyuncunun, şimdilerde müzisyen sevgilisi Benjamin Mascolo ile evleneceği konuşuluyor.

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bella Thorne, kendisini tehdit eden hackerlara inat çıplak pozlarını paylaşmış ve ''Sizden korkmuyorum'' demişti.



