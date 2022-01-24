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Güzel oyuncu Bella Thorne yeni mesleğini duyurdu! Beğeni butonu çöktü

24.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu Bella Thorne yeni mesleğini duyurdu! Beğeni butonu çöktü

ABD'li yıldız Bella Thorne, 25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. İç çamaşırlı pozlarını paylaşan Thorne, ''Kendi iç çamaşırı markamı kurmak istiyorum. Öyleyse ne duruyoruz?'' notu ile sevenlerine yeni işinin müjdesini de verdi.

Ünlü oyuncu Bella Thorne sütyensiz pozlarıyla yeni işini duyurdu!

Ünlü oyuncu Bella Thorne sütyensiz pozlarıyla yeni işini duyurdu!

Disney yapımlarında rol alarak oyunculuğa adım atan Bella Thorne, kariyerine pek çok dizi ve film sığdırdı.

Güzel oyuncu Bella Thorne yeni mesleğini duyurdu! Beğeni butonu çöktü

Bir dönem yaptığı cinsellik itirafıyla şaşırtan Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıklamıştı.

Güzel oyuncu Bella Thorne yeni mesleğini duyurdu! Beğeni butonu çöktü

Geçmişte üçlü bir ilişki yaşayan ünlü oyuncunun, şimdilerde müzisyen sevgilisi Benjamin Mascolo ile evleneceği konuşuluyor.

Güzel oyuncu Bella Thorne yeni mesleğini duyurdu! Beğeni butonu çöktü

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bella Thorne, kendisini tehdit eden hackerlara inat çıplak pozlarını paylaşmış ve ''Sizden korkmuyorum'' demişti.

Güzel oyuncu Bella Thorne yeni mesleğini duyurdu! Beğeni butonu çöktü

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
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