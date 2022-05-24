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Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir mini şortlu ayna pozuyla büyüledi!

24.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ve güzel fiziğini sergileyen ünlü oyuncu, son olarak mini şortlu ayna pozuyla takipçilerini büyüledi.

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir mini şortlu ayna pozuyla büyüledi!

Yaklaşık 3 aydır mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşayan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, cesur paylaşımlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Güzelliği ve fiziğiyle mest eden başarılı oyuncu, pozlarıyla adeta can alıyor.

Son olarak ip bikisiniyle çıktığı tatilden ayna pozunu paylaşan güzel oyuncu, takipçilerini adeta şaşkına çevirmişti. Cesur paylaşımının altına birçok kişi, "Hiç giymeseydin" tarzında yorumlarda bulunmuştu.

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MİNİ ŞORTLU AYNA POZUYLA YÜREK HOPLATTI

Her fırsatta güzel fiğiziğini sergilemeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, Instagram'dan yine cesur bir paylaşıma imza attı. Mini şortlu ve göbeği açık kombiniyle ayna pozu veren güzel oyuncu, takipçilerini adeta büyüledi.

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Instagram hesabında 426 bin takipçisi bulunan Bestemsu Özdemir, özel hayatı ve kendisiyle ilgili sık sık verdiği pozlarla gündeme geliyor.

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İşte Bestemsu Özdemir'in paylaşımları;

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