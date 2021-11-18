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Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan şoke eden Kiralık Aşk itirafı!

18.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği 'Defne' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Elçin Sangu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Sangu'nun yıllar sonra gelen Kiralık Aşk itirafı duyanları şaşkına çevirdi.

Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan şoke eden Kiralık Aşk itirafı!

2015-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Elçin Sangu ile Barış Arduç'un paylaştığı Kiralık Aşk dizisi, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla bir döneme damga vurmuştu. Dizide 'Defne' karakterini canlandıran Elçin Sangu'dan yıllar sonra şaşırtan bir itiraf geldi.

''KİRALIK AŞK'I 2 KERE REDDETTİM''

Elçin Sangu, İbrahim Selim'in kendisine yönelttiği ''Kiralık Aşk'ın başarılı olacağını önceden hissettin mi?'' sorusuna verdiği yanıtla sevenlerini şaşırttı. İşte Elçin Sangu'nun olay yaratan itirafı:

Kiralık Aşk'ı ben 2 kere reddettim. Ümmü Hanım ikna etmeseydi ben şu an yoktum yani, öyle söyleyeyim. Ümmü Hanım bana 'Kızım ne kaybedeceksin? Senin çok çocuksu bir enerjin var. Bunu ekranda kimse görmedi. Nereye kadar dram? Bunu dene en azından. En fazla romantik komedi denemiş olursun.' dedi. Ben öyle girdim o işe.

BARIŞ ARDUÇ VE ELÇİN SANGU'YU BİR ARAYA GETİREN İSİM

Elçin Sangu'nun sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İbrahim Selim, ''Ne diyeyim Elçin ben şimdi?'' yanıtını verdi. Elçin Sangu'nun 'Beni Kiralık Aşk'ta oynamaya ikna etti' sözleriyle anlattığı Ümmü Hanım ise Barış Arduç ve Elçin Sangu'yu bir araya getiren yapımcı Ümmü Burhan'dan başkası değil.

Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan şoke eden Kiralık Aşk itirafı!

'ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ' İLK DİZİSİYDİ

36 yaşındaki güzel oyuncu Elçin Sangu, Kiralık Aşk dizisiyle tanınmadan önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura, Bir Aşk Hikayesi ve Sen de Gitme gibi dram ağırlıklı projelerde yer almıştı. Kiralık Aşk, Sangu'nun ilk romantik komedi dizisi oldu ve Sangu'yu milyonlara tanıttı.

Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan şoke eden Kiralık Aşk itirafı!

Elçin Sangu'nun rol aldığı televizyon dizileri, bir süredir uzun soluklu olamıyor. 2020 yılında İyi Günde Kötü Günde dizisinde Ozan Dolunay ile kamera karşısına geçen güzel oyuncunun projesi erken final yapmıştı. Ardından Yalancılar ve Mumları dizisiyle ekrana dönüş yapan Sangu'nun bu dizisi de 5 bölüm sonra yayından kaldırıldı.

Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan şoke eden Kiralık Aşk itirafı!


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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu İbrahim Selim
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