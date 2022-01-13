Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Bergen filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz aylarda sarı saçlarına veda etmişti. Saçlarını kısacık kestiren Abdullah, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren Abdullah, sezon finalindeki ani vedasıyla izleyiciyi üzmüştü.

'Bergen' filmiyle sinemaya dönüş yapan Abdullah, fragmanda Bergen'e olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bir süredir DJ Artz ile birlikte.

Abdullah, bir dönem şimdilerde Maske Kimsin Sen programında jüri koltuğunda oturan Doğu Demirkol ile aşk yaşamıştı.



