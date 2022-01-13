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Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

13.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldıktan sonra Bergen filmi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından yeni saç stilini paylaştı.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Bergen filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz aylarda sarı saçlarına veda etmişti. Saçlarını kısacık kestiren Abdullah, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren Abdullah, sezon finalindeki ani vedasıyla izleyiciyi üzmüştü.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

'Bergen' filmiyle sinemaya dönüş yapan Abdullah, fragmanda Bergen'e olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bir süredir DJ Artz ile birlikte.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Abdullah, bir dönem şimdilerde Maske Kimsin Sen programında jüri koltuğunda oturan Doğu Demirkol ile aşk yaşamıştı.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah yeni tarzını paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Bergen Farah Zeynep Abdullah
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok güzel bir kadın. çok hoşuma gidiyor

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