Güzel oyuncu Merve Altınkaya yeni filmi için dalgıçlık eğitimi alıyor

Genç oyuncu Merve Altınkaya, yeni sinema filmi için çalışmalara başladı. Yakın bir tarihte İstanbul dışında çekimlerinin başlayacağı sinema filmi için haftalar öncesinden dalgıçlık eğitimi almaya başlayan Merve Altınkaya, filmin başrolünü üstlenecek ve filmdeki sahnelerinin büyük bir bülümü su altında geçecek.

Sinema filmindeki sahnelerinin su altında geçecek olması ile ilgili Merve Altınkaya, heyecanını şu sözlerle ifade etti; ''Su altı hem çok gizemli hem çok büyüleyici, benim için bambaşka bir deneyim olacak çok mutluyum.''



