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  4. Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştı! ''41 kere maşallah!''

Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştı! ''41 kere maşallah!''

26.11.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştığı pozlarıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştı! ''41 kere maşallah!''

En son Hükümsüz dizisiyle kameralar karşısına geçen 43 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı yatak odası pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Tugay'a, ''41 kere maşallah'', ''Ne kadar güzelsin'', ''Ne giyse yakışıyor'' yorumları yapıldı.

Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştı!

Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştı!

Zalim İstanbul dizisinde hayat verdiği 'Şeniz' karakteriyle akıllarda kalan Tugay'ın, ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştı! ''41 kere maşallah!''

1998 yılında Karambol Kamil dizisiyle oyunculuğa başlayan Tugay, en son dijital bir yapım olan Hükümsüz dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştı! ''41 kere maşallah!''


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Mine Tugay
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