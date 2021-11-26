Güzel oyuncu Mine Tugay, yatak odasından paylaştı! ''41 kere maşallah!''

En son Hükümsüz dizisiyle kameralar karşısına geçen 43 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı yatak odası pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Tugay'a, ''41 kere maşallah'', ''Ne kadar güzelsin'', ''Ne giyse yakışıyor'' yorumları yapıldı.

Zalim İstanbul dizisinde hayat verdiği 'Şeniz' karakteriyle akıllarda kalan Tugay'ın, ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

1998 yılında Karambol Kamil dizisiyle oyunculuğa başlayan Tugay, en son dijital bir yapım olan Hükümsüz dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.



