Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'den bikinili ayna pozu!

Kadın dizisinde Bahar karakterini canlandıran ve başarılı rolüyle herkesin beğenisini kazanan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Son olarak Instagram hesabından bikinili ayna pozunu paylaşan güzel oyuncunun fit vücudu dikkat çekti.

BİKİNİYLE AYNA POZU VERDİ

36 yaşındaki güzel oyuncu Özge Özpirinçi, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz yıl doğum yapan ve doğum sonrası kilolarını hızlı bir şekilde veren Özpirinçci, bikinili ayna pozuyla fiziğini sergiledi.

Güzel oyuncu bu paylaşımının altına, "Ya ben ne ara böyle poz vermeyi öğrendim" yazarak esprili bir paylaşımda bulundu.

2014 yılından beri birlikte olduğu Burak Yamantürk'le 2021 yılında evlenen Özge Özpirinçci'nin Mercan adında bir kızı bulunuyor.



