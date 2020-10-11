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Güzel sporcu Paige VanZant eşiyle çırılçıplak pozları için ilk kez konuştu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan karantina sürecinde, eşi Austin Vanderford'la çok sayıda çıplak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan ve uzun süre gündemden düşmeyen dövüşçü Paige VanZant, bu pozlarla ilgili ilk kez konuştu. Güzel sporcu bu pozları verirken çok eğlendiklerini dile getirdi.

Güzel sporcu Paige VanZant eşiyle çırılçıplak pozları için ilk kez konuştu

İngiliz Telegraph'a konuşan Paige VanZant, karantina döneminde eğlenmek istediklerini ve bu düşünceyle çıplak pozlarının ortaya çıktığını söyledi.Karantina sürecini ABD'nin Oregon eyaletindeki evlerinde geçirdiklerini belirten başarılı dövüşçü, "Evde yalnızken biraz eğlenmek ve bu dönemde çıplak olmaya karar verdik.Zaman zaman bu durum biraz çılgınlaştı ancak bunu sosyal medyada keyifli hale getiriyorduk" dedi.

Çok eğlendiklerini belirten VanZant, "Her gün yeni bir şeyler bulmaya çalışıyorduk. Bazen çıplak yemek yapıyor, bazen bahçıvan oluyorduk, bazen balkonda, bazen yatakta sadece uzanırken... Kesinlikle çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

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Eşi Vanderford ile 2018 yılında dünya evine giren 26 yaşındaki Paige VanZant, 2.7 milyonluk takipçisiyle sosyal medyada da bir hayli popüler.

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