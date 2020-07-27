Güzel tenisçi Eden Silva, ateşli paylaşımlarıyla modellik ajanslarını peşine taktı

Essex doğumlu 24 yaşındaki yıldız ismin Instagram'da yer alan fotoğrafları, modellik ajanslarının yakın markajında.The Sun'a konuşan Silva, W Model Management adlı modellik ajansıyla temas kurduğunu söyledi.

"REKLAMLARIN YÜZÜ OLABİLİRİM"

"Beni sadece tenisçi olarak görmeyeceğinize inanıyorum. Başka şeylerle ilgilenmek de çok önemli. Ajans; sporcuları, modelleri ve televizyon yıldızlarını temsil ediyor. Bunun peşinden gitmenin güzel bir şey olacağını düşündüm.Bu podyum modelliği değil fakat farklı kampanyaların, olası sponsorlukların ya da reklamların yüzü olabilirim. Her zaman moda ve güzelliğe olan ilgimi dile getiriyordum.Ana odağım tenis. Bu da ona bir iltifat olacak ve iyi bir şekilde dikkatimi başka bir alana vermemi sağlayacak.Kahramanım Serena Williams zor zamanlar geçirdi fakat kortun dışında kendini savunma şekli güçlü ve atılgandı. Ona hayranım. Benim favori tenisçim de o.Tamamen tenise odaklanıp diğer bir taraftan da başka işler de yapmanın en büyük örneği de Serena Williams. Hem teniste hem de modada başarılı. Serena bunu yaptıysa, siz neden yapamayasınız?" dedi.



