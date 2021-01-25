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Güzelbahçe’deki cinayetin katil zanlıları yakalandı

25.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Güzelbahçe’deki cinayetin katil zanlıları yakalandı

Geçen yıl Ağustos ayında Güzelbahçe ilçesinde yola kurulan pusuda tabancayla öldürülen Muhammet Mustafa Aksu’nun (36) katil zanlıları, jandarma tarafından yakalandı.06 Ağustos 2020 günü Payamlı Mahallesi’nde meydana gelen cinayet olayında, Muhammet Mustafa Aksu aracıyla sabah işe gittiği sırada, yolun çalılarla kapandığını fark ederek aracından inmiş ve silahlı saldırıya uğramıştı.

Geçen yıl Ağustos ayında Güzelbahçe ilçesinde yola kurulan pusuda tabancayla öldürülen Muhammet Mustafa Aksu’nun (36) katil zanlıları, jandarma tarafından yakalandı.
06 Ağustos 2020 günü Payamlı Mahallesi’nde meydana gelen cinayet olayında, Muhammet Mustafa Aksu aracıyla sabah işe gittiği sırada, yolun çalılarla kapandığını fark ederek aracından inmiş ve silahlı saldırıya uğramıştı. Kendisine pusu kurulan Aksu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Cinayetin aydınlatılması amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatlarıyla İzmir il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayın faillerinin M.Y., E.E., M.B. ve M.I. oldukları tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli şahıs, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 6 adet av tüfeği ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanarak Aliağa 4 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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