Güzelliği ile göz kamaştıran Paige Spiranac, Tiger Woods'u geride bıraktı!

Paige Spiranac, Instagram adresinden paylaştığı her gönderi başına 10.272.25 sterlin kazanıyor. Otoriteler tarafından tüm zamanların en iyisi olarak gösterilen Tiger Woods'tan yaklaşık 2 bin sterlin daha fazla kazanıyor.

Amerikan efsanesi Woods'un Instagram adresinde 2,4 milyon takipçisi var ve sponsorlu gönderi başına 8,5 bin sterlin kazanıyor.McIlroy'un ise 2,1 milyon takipçisi var ve gönderi başına 7,4 bin £ ile üçüncü sırada yer alıyor.Ancak Spiranac, Bonusfinder araştırma şirketinin verilerine göre zirvede...

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GÖĞÜSLERİYLE GOLF OYNAMIŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ABD'li golfçü Paige Spiranac, yaptığı göğüs vuruşuyla gündem olmuştu.Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla sosyal medyada gündem olmuştu.

2.3 MİLYON GÖRÜNTÜLENME ALDI

Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li golfçünün bu videosu 1 milyona yakın görüntülenme aldı.



