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Güzelliğin Portresi filminden ilk fragman! Güzelliğin Portresi konusu, Güzelliğin Portresi oyuncu kadrosu

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Güzelliğin Portresi filminden ilk fragman yayınlandı. Güzelliğin Portresi filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekiyor. BKM filmden çıkan Güzelliğin Portesi’nin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç, Güner Özkul, Şencan Güleryüz, Lara Tonka gibi isimler yer alıyor. Güzelliğin Portresi; bir kadının hem geçmişi hem de babasıyla ilgili sır perdesini aralamaya çalışmasını konu ediniyor.

Güzelliğin Portresi filminden ilk fragman yayınlandı. Dramla gerilimi harmanlayan Güzelliğin Portresi filminde bir kadının hem geçmişi hem de babasıyla ilgili sır perdesini aralamaya çalışmasını izleyeceğiz. Son dönemin popüler ismi Burçin Terzioğlu’nun Birkan Sokullu ve Serkan Keskin’le başrollerini paylaştığı film fragmanıyla bile nefesleri kesiyor.

Özgün hikayesi Kore’ye ait olan, senaryo çalışmaları, Kore ve Tayland ile birlikte aynı anda Türkiye’de de uygulanan film ilk kez Türkiye’de vizyona girecek. Kore ve Tayland’da ise filmin çekimlerine aynı isimle devam ediliyor.

GÜZELLİĞİN PORTRESİ KONUSU

Senelerdir görüşmediği babası ile ilgili önemli bir haber alan Nisan’ın (Buçin Terzioğlu), kızı Alin (Lara Tonka) ve eşi Özgür (Birkan Sokullu) ile birlikte baba evine dönmesiyle başlar. Sırlarla dolu bu evde, bir yandan kaçtığı geçmişi ile yüzleşecek olan Nisan, diğer yandan babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın (Serkan Keskin) sorgulamaları ile köşeye sıkışacaktır.

Babasının baş yapıtı olan resimdeki kadının gizemi ile geçmiş kabusları yeniden canlanan Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için bu gizemi bir an önce aydınlatmak zorundadır.

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GÜZELLİĞİN PORTRESİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz ve ilk sinema filmi için kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Lara Tonka yer alıyor.

GÜZELLİĞİN PORTRESİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK

13 Aralık’ta vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi”, güçlü oyunculukları, hızlı temposu, gizem dolu kurgusu ve heyecan dolu sahneleri ile izleyiciye yüksek dozda gerilim vaad ediyor!


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