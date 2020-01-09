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  4. Güzelliğinden bir şey kaybetmedi! İşte Pınar Altuğ'un gençlik görüntüsü

Güzelliğinden bir şey kaybetmedi! İşte Pınar Altuğ'un gençlik görüntüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından 1992 yılında çekilen fotoğrafını yayınladı. Altuğ, paylaşımına "1992... Annemin evindeki odam" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun yaptığı estetik müdahaleler dışında çok fazla değişmemesi dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
pınar altug, gençlik,

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