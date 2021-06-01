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Güzide Mertcan: Ezan sesleriyle yaşamayı tercih ederim ama...

01.06.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'MasterChef Türkiye' yarışması ile tanınan, şu sıralar eşi ve çocuklarıyla birlikte yurt dışında olan Güzide Mertcan eşiyle soru cevap yaptı. Güzide Mertcan ve eşi tatilleriyle ilgili merak edilenlere açık açık yanıt verdi.

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2019' yarışmasıyla ünlenen Güzide Mertcan, uzun süre 7 milyon TL değerindeki villası ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen eski yarışmacı, şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında bulunuyor.

Bu geziyi fırsata çeviren eski yarışmacı bir dizi de video çekti ve bunları da takipçileriyle paylaştı. Mertcan eşiyle de soru cevap yaptı.

Ekran Alıntısı

Güzide Mertcan başka ülkede yaşamakla ilgili düşünceleriyle dikkat çekti. Güzide şunları söyledi: "Memleketimi çok seviyorum, ülkemde kendi dilimde ezan sesleriyle yaşamayı tercih ederim ama çocukların eğitimi noktasında ve güvenliği noktasında endişeleniyorum. Hayvan hakları, kadın hakları gibi konularda hassasiyetlerimiz çok az seviyede... Üç çocuklu bir anne olarak endişeleniyorum."

EMLAK FİYATLARINDAN RAHATSIZ

Sık sık evleriyle gündeme gelen ünlü yarışmacı "Emlak fiyatları Türkiye'de çok artmış ama ben İtalya ve Yunanistan'da baktım orada uygun fiyatlı evler var" dedi.

Güzide Mertcan'a sorulan sorulardan biri de "Tatil ne kadara geldi" sorusuydu. Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan "Millerle bedavaya bilet alabiliyorsunuz biz miller karşılığında bir de paket yakaladık. Git gel 300 mille her şeyi bitirdik. Oteller Türkiye'ye göre çok ucuz" dedi.

Güzide Mertcan ise "Türkiye'de muhafazakar ya da özel konseptli bir otel ise fiyatlar çok uçuk. Yurt dışına turla giderseniz çok çok ucuza getirebilirsiniz" yorumunda bulundu.


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Masterchef
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