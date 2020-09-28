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Gwyneth Paltrow 48. yaşına özel çırılçıplak poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

Hollywood'un yıldız ismi Gwyneth Paltrow 48 yaşına girdi. Yeni yaşını verdiği çıplak pozla kutlayan Paltrow, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gwyneth Paltrow geçtiğimiz ay da oral seks itirafıyla gündeme gelmişti.

Gwyneth Paltrow 48. yaşına özel çırılçıplak poz verdi

ABD’li ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow 48. yaşını sosyal medyada yaptığı çarpıcı bir paylaşımla kutladı.

Dünyaya geldiği gibi çırılçıplak poz verdiğine gönderme yapan Paltrow, fotoğrafın altına, “Üzerimde doğum günü kıyafetimden başka hiçbir şey yok. Tüm güzel doğum günü mesajlarınız için teşekkürler” notunu düştü.

Paltrow’un fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, en yakınından ise sitemli bir paylaşım yapıldı. Ünlü oyuncunun 16 yaşındaki kızı Apple, “ANNE” yazarak imalı bir mesaj gönderdi.

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Paltrow ise bu mesaja gülen emojilerle karşılık verdi.

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‘ORAL SEKS YAPMAYI ÖĞRETTİ’

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Rob Lowe'un podcast programına konuk olan Paltrow, ABD medyasının gündemine oturan açıklamalar yapmıştı.

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