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Gwyneth Paltrow: Zombi gibi hissediyordum

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, ikinci kez anne olduktan sonra depresyona girdiğini ve zombi gibi hissettiğini itiraf etti

Gwyneth Paltrow: Zombi gibi hissediyordum

Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, annesi Blythe Danner ile Goop Podcast’e konuştu.

Anne olma deneyiminin nasıl hissettirdiğini anlatan aktris, “İlk çocuğumla sevince boğuldum. Ama ikincisinde şok yaşadım. Doğum sonrası depresyon yaşayan biri olacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

45 yaşındaki oyuncu o günleri "Zindanda gibiydim. Zombi gibi hissediyordum” diyerek betimledi.

Coldplay’in solisti Chris Martin ile evliliğinden Apple ve Moses adında iki çocuğu olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yapımcı Brad Falchuk ile gizlice evlendi.

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Gwyneth Paltrow Chris Martin

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