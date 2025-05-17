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Gyökeres'in insanüstü performansı Sporting Lizbon'a şampiyonluğu getirdi! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü son haftada yıkıldı!

Portekiz Premier Lig'in son haftasına rakibi Benfica ile aynı puanda giren Sporting Lizbon, sahasında Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün mücadele ettiği Benfica, son hafta şampiyonluğu kaybederek büyük üzüntü yaşadı.

Gyökeres'in insanüstü performansı Sporting Lizbon'a şampiyonluğu getirdi! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü son haftada yıkıldı!
Emre Şen
Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres

İSÇ İsveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Sporting Lizbon
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Portekiz Premier Lig'in son haftasına Sporting Lizbon ve Benfica 79 puanla girerken, averaj farkıyla lider Sporting Lizbon sahasında Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ise Braga'ya konuk oldu.

SPORTING LIZBON KENDİ EVİNDE RAHAT KAZANDI

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Sporting Lizbon, Vitoria Guimaraes'i 55'inci dakikada Gonçalves ve 82'nci dakikada Gyökeres'in attığı golle Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup etti ve Portekiz Premier Lig şampiyonu oldu.

BENFICA SON HAFTA YİNE KAZANAMADI

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Benfica ise Braga deplasmanında istediği sonucu elde edemedi. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Braga 24'üncü dakikada Zalazar'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Benfica'da 59'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu yerine Bruma oyuna dahil oldu. Kırmızı-beyazlılar, 63'üncü dakikada Pavlidis'in kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Benfica ligin son haftasında puan kaybederek ligi 2'nci sırada bitirdi. Sporting Lizbon 82 puanla şampiyon olurken, Benfica 80 puanda kaldı.

Sporting Lizbon tarihinde 21'inci kez Portekiz Premier Lig kupasını müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAKLAR

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Öte yandan ligi 2'nci sırada bitiren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazandı.

GYÖKERES FIRTINASI

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Bu sezon Avrupa'nın en golcü oyuncusu ünvanına sahip olan Viktor Gyökeres, son hafta da rakibi boş geçmedi ve ligdeki 39. golünü attı. Toplamda 51 maçta; 53 gol, 12 asist başarısı gösteren Gyökeres, inanılması zor bir performansa imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü Sporting Lizbon benfica Spor Haberleri Viktor Gyökeres
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