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GZT Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Olgun: "Ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz"

22.08.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Olgun: "Ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz"

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, üçüncü haftada oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak ligde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti.

Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, ligde ilk iki haftada aldıkları mağlubiyetlerle sezona istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını bildirdi.

Yeni kurulan bir ekip olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını aktaran Olgun, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Henüz uyum sürecini atlatabilmiş değiliz. Zamana ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Olgun, 29 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacaklarını hatırlatarak, hedeflerinin sahadan galibiyetle ayrılmak olduğuna vurgu yaptı.

Olgun, zorlu rakipleri önünde kazanarak ligde çıkışa geçeceklerine inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uyum süreci aşıldıktan sonra gerçek Giresunspor başarılı sonuçlar alacak. Bu lige renk katacak, dikkat çekecek bir ekip olacak. İnşallah kısa sürede toparlanacağız. Bunun için de takımımız teknik heyetimiz önderliğinde var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Ligin üçüncü haftasında sahamızda Trabzonspor'u ağırlayacağız. Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

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