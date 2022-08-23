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'Haaland görse kıskanır!' Bodrumspor'da bir efsane doğuyor! Celal Dumanlı'dan olağanüstü performans...

23.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen ve ikide iki yaparak liderlik koltuğuna oturan Bodrumspor, performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil - beyazlı kulübün santrfor oyuncusu Celal Dumanlı ise ortaya koyduğu oyunla gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı. 28 yaşındaki futbolcu, Bodrumspor formasıyla tam 5 farklı ligde gol atarak beğenileri topladı.

'Haaland görse kıskanır!' Bodrumspor'da bir efsane doğuyor! Celal Dumanlı'dan olağanüstü performans...

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alarak play-off'a yükselen ve önce An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi sonrasında ise Karacabey Belediyespor'u eleyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, ortaya koyduğu oyunla adından söz ettiriyor.

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Bodrumspor'da santrfor oyuncusu Celal Dumanlı'nın performansı dikkat çekiyor.

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Yeşil - beyazlı takıma 2012 yılında katılan Dumanlı, Bodrumspor formasıyla tam 5 farklı ligde gol kaydederek gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.

Süper Amatör, Bölgesel Amatör, TFF 3. Lig, TFF 2. Lig ve Spor Toto 1. Lig'de ağları sarsan Celal Dumanlı, Bodrumspor kariyerindeki 188 resmi maçta 38 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Son olarak Spor Toto 1. Lig'de ağları sarsan Dumanlı, on numara mevkisinde de forma giyebiliyor.

Bodrumspor taraftarları, Celal Dumanlı'nın bu performansı sonrasında "Erling Haaland görse kıskanır şeklinde yorumlarda bulunuyor.

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TFF 1. Lig bodrumspor
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