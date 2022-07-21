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  4. Haaland şimdiden City'nin sahiplerinin gözüne girdi! Yaptığı paylaşım beğeni topladı! ''İnşallah....'''

Haaland şimdiden City'nin sahiplerinin gözüne girdi! Yaptığı paylaşım beğeni topladı! ''İnşallah....'''

21.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'ye transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Erling Haaland ilginç bir paylaşımda bulundu. Manchester City'nin hayran sayfasına cevap veren Haaland'ın kurduğu cümle Türk ve Arap takipçilerin dikkatini çekti.

Haaland şimdiden City'nin sahiplerinin gözüne girdi! Yaptığı paylaşım beğeni topladı! ''İnşallah....'''
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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Dortmund ile kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Haaland, Manchester City'ye transfer olarak dünya basınında en çok konuşulan isim haline gelmişti. Takıma çok çabuk adapte olan yıldız oyuncu gözüne Bayern Münih'i kestirdi.

"BAYERN MUNİH'E KARŞI İNŞALLAH..."

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Manchester City'nin sahiplerinin Arap olmasından ötürü bir paylaşım yapan Haaland, kulübün gözüne şimdiden girdi. Manchester City'nin bir taraftar sayfası Haaland'ın yaş gününü kutladı ve yıldız oyuncu onlara, "Teşekkürler! İlk maçın inşallah Bayern Münih'e karşı olacak...'' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
haaland manchester city
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