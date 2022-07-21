Haaland şimdiden City'nin sahiplerinin gözüne girdi! Yaptığı paylaşım beğeni topladı! ''İnşallah....'''

Dortmund ile kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Haaland, Manchester City'ye transfer olarak dünya basınında en çok konuşulan isim haline gelmişti. Takıma çok çabuk adapte olan yıldız oyuncu gözüne Bayern Münih'i kestirdi.

"BAYERN MUNİH'E KARŞI İNŞALLAH..."

Manchester City'nin sahiplerinin Arap olmasından ötürü bir paylaşım yapan Haaland, kulübün gözüne şimdiden girdi. Manchester City'nin bir taraftar sayfası Haaland'ın yaş gününü kutladı ve yıldız oyuncu onlara, "Teşekkürler! İlk maçın inşallah Bayern Münih'e karşı olacak...'' dedi.



