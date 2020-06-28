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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 19:50 | Son Güncelleme

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi bu akşam televizyonda yeniden seyirci ile buluşuyor. Unutulmaz Yeşilçam klasiklerinden olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, HD olarak yenilenmiş haliyle ekranlarda olacak. Peki Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim, konusu ne? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede ve hangi yıl çekildi?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978 yılında çekildi. Şener Şen, İlyas Salman, Adile Naşit, Münir Özkul, Şevket Altuğ gibi usta oyuncuları buluşturan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Rıfat Ilgaz'ın eserinden yola çıkılarak çekilen Hababam Sınıfı serisinin son filmleri arasında yer alıyor.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU

Haylaz öğrencilerle dolu Hababam sınıfına doğulu bir aşiret reisinin oğlu gelir. Yeni öğrenci Bilo, ilk geldiği andan itibaren sınıfın ağası gibi davranır ve işler karışır. Okula yeni gelen sadece Bilo değildir, tam bir erkek düşmanı Hürrem hoca da yenidir okulda.

Sınıfta ise herkes tarafından Ayşe ile Ömer’in aşkı konuşulmaktadır. Ve olan olur, Ayşe hamile kalır. Ayşe’nin hamileliğini saklamak hiç de kolay olmayacaktır.

Birbirinden eğlenceli karakterleriyle, güçlü bir komedi serisi olan Hababam Sınıfı serisinin beşinci filmi olarak karşımıza çıkan yapımda, ilk dört filmin yönetmeni Ertem Eğilmez yerini Kartal Tibet’e bırakmış.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet’in yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde Münir Özkul, Şener Şen, İlyas Salman, Adile Naşit, Aciz Cem Gürdap, Ahmet Arıman yer alıyor.

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