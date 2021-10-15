Hababam Sınıfı filminde okul müdürünü oynayan Muharrem Gürses bakın hangi oyuncunun babası çıktı!

Yeşilçam'ın efsane film serisi Hababam Sınıfı'nda okul müdürünü canlandıran usta oyuncu Muharrem Gürses, en son Seksenler dizisiyle akıllarda kalan ünlü oyuncu Atilla Arcan'ın babası çıktı. Atilla Arcan'ın gerçek soyadı Gürses'tir.

1945 yılında doğan Atilla Arcan, oyuncu babası Muharrem Gürses'in izinden giderek sanata gönül vermişti.

Kariyerine birçok başarılı yapım sığdıran Atilla Arcan; Ah Polis Olsam, Sudan Sebepler ve Prenses Perfinya gibi dizilerde rol aldı.

2012 yılında Seksenler dizisinde Belediye Başkanı'nı canlandıran Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SÜLEYMAN DEMİREL TAKLİDİ

Süleyman Demirel taklidiyle hafızalara kazınan Arcan, ''Birinin taklidini yapabilmem için öncelikle o kişiyi sevmem gerekiyor. Çünkü daha iyi konsantre olabiliyorum, daha iyi inceleyip, daha iyi taklit ediyorum. Süleyman Bey'in sempatik, sıcak bir tavrı, büyük bir hoşgörüsü vardı. Seneler önce beni, kendisini taklit ederken canlı izlemişti'' açıklamasını yapmıştı.



