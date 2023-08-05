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Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı bakın kim çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

05.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın sevilen fimlerinden olan Hababam Sınıfı serisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı filmin sevilen hocaları arasında yer alan Akil Öztuna'nın kızı da çok ünlü çıktı. Kim olduğunu görenler çok şaşırdı.

Başrollerini Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Filmin sevilen hocası Akil Öztuna hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Akil Öztuna'nın kızının Binbir Gece dizisinin yıldızı olduğunu duyanlar hayret etti.

Asıl mesleği askerlik olan Öztuna oyunculuk kariyerine 1974 yılında başladı. Ünlü isim ilk olarak Dövüşe Dövüşe Öldüler filminde rol aldı.

1905 doğumlu olan Akil Öztuna Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde felsefe öğretmeni Akil Hoca karakterine hayat verdi.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Hababam Sınıfı'ndan sonra Sarı Necmiye ve Tosun Paşa filmlerinde rol alan Akil Öztuna, Tosun Paşa çekimleri esnasında deveden düşerek ağır yaralandı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

İç kanama yaşayan Akik Öztuna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 71 yaşında hayatını kaybetti. Şimdilerde Feriköy Mezarlığı'nda yatan ünlü ismin kızı da oyuncu çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Akil Öztuna'nın kızı, Binbir Gece ve Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarla akıllara kazınan Aytaç Öztuna'dan başkası değil.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Çocukluğundan itibaren dans eğitimleri alan Aytaç Öztuna, duru güzelliği ve rol kabiliyeti nedeniyle kendisini film ve dizi setlerinde buldu.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Firuze, Bugünün Saraylısı ve Şehnaz Tango gibi yapımlarda rol alan Aytaç Öztuna, Binbir Gece dizisinde hayat verdiği 'Secal' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Şimdilerde 72 yaşında olan Aytaç Öztuna, en son Emanet dizisinde rol almıştı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

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