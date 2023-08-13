Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'ine yıllar acımadı! Son haliyle şaşırttı "Nereden nereye"

Sinema sektörüne başarılı oyuncular kazandıran Hababam Sınıfı filmi, dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. Filmin dikkat çeken isimlerinden biri de Bozum Cihat oldu. Oldukça haylaz bir lise öğrencisi olan Bozum Cihat'ın son halini görenler tanıyamadı.

Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı ile sinema sektörüne adım atan oyuncular arasında yer alıyor.

Hababam Sınıfı filmi kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Adile Naşit ve Münir Özkul gibi birbirinden usta isimleri bulunduruyor.

Film serisinde Bozum Cihat'ı canlandıran Cüneyt Nezir, yıllar sonra ortaya çıktı.

AFİŞTE YER ALMAYINCA...

Oldukça değiştiği görülen usta oyuncu, son yer aldığı filmin afişinde yer almadığı için sinemayı bıraktığını açıklamasıyla gündem olmuştu.

Gözlerden uzak sessiz sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Nezir'i gören kullanıcılar usta oyuncu için 'Yıllar acımamış', 'Yaşlanmışsın be Cihat', 'Hayatta tanımazdım' gibi yorumlarda bulundular.



