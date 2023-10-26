Hababam Sınıfı'nın Selma Hoca'sıydı! Son halini gören tanıyamadı! 'Hocam sana ne olmuş'

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı, oyuncularının değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yıllardır ilk günkü heyecanla izlenen film serisinin oyuncularından Semra Özdamar, değişimiyle çok konuşuldu. Usta oyuncuyu görenler 'Hocam sana ne olmuş' demekten kendini alamadı.

Hababam Sınıfı filmleri Yeşilçam döneminden itibaren günümüzde de ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

73'TE BAŞLADI 78'DE BIRAKTI

Filmde Selma Öğretmen'i canlandıran Semra Özdamar ise yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Oldukça değişen usta oyuncu kameralardan uak bir hayat tercih etti.

11 Ocak 1956, Bursa doğumlu olan Semra Özdamar, 1973 yılında sinemaya başladı.

Özdamar'ın rol aldığı filmler arasında Yalnız Adam, Arkadaş, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Bir Gün Mutlaka da bulunuyor.

GÖRENLER TANIYAMADI

1978 yılından sonra sinemayı bırakan Özdamar, öykü yazarlığına başladı. Bir süre Almanya'da yaşadı. Aynı zamanda Özdaamar, 1 Şubat 2004 yılında ölen belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen duayen oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. oldukça değişen Özdamar'ı görenler tanıyamadı.

Ünlü oyuncuya kullanıcılardan 'Hocam sana ne olmuş', 'Bu nasıl değişim', 'Hayatta tanımam', 'Semra Öğretmen'e ne oldu' gibi yorumlar geldi.