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Hababam Sınıfı’nın yakışıklı Ahmet’i son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

21.03.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı oyuncuları son halleriyle gündem oluyor. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı’nda Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel de bu isimlerden biri. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezerel’in son halini görenler çok şaşırdı.

Hababam Sınıfı’nın yakışıklı Ahmet’i son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Oyuncuları arasında Adile Naşit, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan gibi usta isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı bir döneme damga vurmuş filmler arasında yer alıyor. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde çalışkan Ahmet'e hayat veren Ahmet Sezerel'in son hali ağızları açık bıraktı.

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1972 yılında yayınlanan filmde köyden gelen ve Hababam Sınıfı'nın daimi üyelerine güzel bir ders veren Ahmet karakteri sevilen isimlerinden biriydi.

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İstanbul'da dünyaya gelen Sezerel 1953 doğumludur. Tiyatro ile başladığı oyunculuğa Hababam Sınıfı Uyanıyor ile sinemada devam etti.

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Usta oyuncu Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde de yer aldı.

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Sezerel'in rol aldığı yapımlar arasında Taşra Kızı, Cennetin Çocukları, Kadın Hamlet ve Gülen Adam da bulunuyor.

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