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Hababam Sınıfı'nın yakışıklı Ahmet'inin son hali şaşırttı! Gören gözlerine inanamadı

15.09.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane yapımlarından Hababam Sınıfı izleyicileri ekranı başına kilitliyordu. Filmde sınıfın çalışkan öğrencisi Ahmet karakterine usta oyuncu Ahmet Sezerel hayat veriyordu. Yıllar içerisinde bambaşka biri olan Ahmet Sezerel'in son halini görenler şaştı kaldı.

1976 yapımı Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Feridun Şavlı ve Cem Gürdap gibi başarılı oyuncular yer alıyordu. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde canlandırdığı Ahmet karakteri ile hafızalara kazınmayı başaran Ahmet Sezerel'in son hali ağızları açık bıraktı.

23 Temmuz 1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Sezerel oyunculuğun yanında yönetmenlik ve senaristlik de yapmıştır.

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Oyunculuk hayatına tiyatro ile başlayan Ahmet Sezerel daha sonra Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki sınıfın çalışkan öğrencisi Ahmet rolü ile ün kazanmıştır.

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Şimdilerde 70 yaşında olan usta oyuncu 1982 yılında açtığı Taksim Sanat Evi ve 1985 yılında açtığı Torba Sanat Evi'ni halen işletiyor. Hizmet sektörüne de el atan Ahmet Sezerel'in restoranı bulunuyor.

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Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ahmet Sezerel'e, ''Yılların acıması yok'' ve ''Yaşlansanız da yakışıklısınız'' şeklinde yorumlar geliyor.

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