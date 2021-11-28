Hababam Sınıfı Tatilde nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi, Kemal Sunal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı son bölümdür. Hababam Sınıfı Tatilde filminin senaryosu Sadık Şendil tarafından yazıldı. Filmin yönetmenliği ve yapımcılığı ise Ertem Eğilmez'e ait. Unutulmaz filmlerden biri olan Hababam Sınıfı Tatilde'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte detaylar...
Daha fazla para kazanma düşüncesinde olan okul müdürü, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Yeni gelen kızlar Hababam Sınıfı'na gönderilir. Bu 4 kız öğrenci Hababam Sınıfı'nda erkeklere karşı savaş başlatır. Ancak sürekli erkeklerin tuzağına düşerler. Erkekler grubunun kendilerine nasıl bir tuzak hazırladığını öğrenmek için ise bir ajan ararlar.
Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri İstanbul’daki Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi.
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