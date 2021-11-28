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Hababam Sınıfı Tatilde nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler?

28.11.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı filminin dördüncü serisidir. Hababam Sınıfı Tatilde yıllardır ilgi ile takip ediliyor. 1977'de beyazperdede olan Hababam Sınıfı Tatilde filminde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit gibi Türk sinemasının değerli oyuncuları yer alıyor. İşte merak edilenler...

Hababam Sınıfı Tatilde nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi, Kemal Sunal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı son bölümdür. Hababam Sınıfı Tatilde filminin senaryosu Sadık Şendil tarafından yazıldı. Filmin yönetmenliği ve yapımcılığı ise Ertem Eğilmez'e ait. Unutulmaz filmlerden biri olan Hababam Sınıfı Tatilde'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte detaylar...

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NEDİR?

Daha fazla para kazanma düşüncesinde olan okul müdürü, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Yeni gelen kızlar Hababam Sınıfı'na gönderilir. Bu 4 kız öğrenci Hababam Sınıfı'nda erkeklere karşı savaş başlatır. Ancak sürekli erkeklerin tuzağına düşerler. Erkekler grubunun kendilerine nasıl bir tuzak hazırladığını öğrenmek için ise bir ajan ararlar.

HABABAM SINIFI TATİLDİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri İstanbul’daki Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal
  • Muharrem Gürses
  • Münir Özkul
  • Sevtap Erdemli
  • Filiz Bozkurt
  • Adile Naşit
  • Avni Yalçın
  • Cem Gürdap
  • Şener Şen
  • Ahmet Arıman
  • Teoman Ayık
  • Feridun Şavlı
  • Ayşen Gruda
  • Ertuğrul Bilda
  • Sevda Aktolga
  • Hayri Karabey
  • Sıtkı Akçatepe
  • Talat Dumanlı


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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Kemal Sunal Münir Özkul
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