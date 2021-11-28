Hababam Sınıfı Tatilde nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi, Kemal Sunal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı son bölümdür. Hababam Sınıfı Tatilde filminin senaryosu Sadık Şendil tarafından yazıldı. Filmin yönetmenliği ve yapımcılığı ise Ertem Eğilmez'e ait. Unutulmaz filmlerden biri olan Hababam Sınıfı Tatilde'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte detaylar...

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NEDİR?

Daha fazla para kazanma düşüncesinde olan okul müdürü, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Yeni gelen kızlar Hababam Sınıfı'na gönderilir. Bu 4 kız öğrenci Hababam Sınıfı'nda erkeklere karşı savaş başlatır. Ancak sürekli erkeklerin tuzağına düşerler. Erkekler grubunun kendilerine nasıl bir tuzak hazırladığını öğrenmek için ise bir ajan ararlar.

HABABAM SINIFI TATİLDİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri İstanbul’daki Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Muharrem Gürses

Münir Özkul

Sevtap Erdemli

Filiz Bozkurt

Adile Naşit

Avni Yalçın

Cem Gürdap

Şener Şen

Ahmet Arıman

Teoman Ayık

Feridun Şavlı

Ayşen Gruda

Ertuğrul Bilda

Sevda Aktolga

Hayri Karabey

Sıtkı Akçatepe

Talat Dumanlı



