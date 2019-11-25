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Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin çekildiği köy bakın neresi çıktı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak gittiği ıssız ve yardıma muhtaç köyün İstanbul Çekmeköy’de olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki görüntüleri ve son hali…

"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde Ahmet'in bahsettiği ıssız ve yardıma muhtaç köyünün şimdiki halini görünce çok şaşıracaksınız.

Yardıma muhtaç o köy, şuan 250 bin nüfusla İstanbul'un popüler ilçelerinden biri haline gelen Çekmeköy'dür.

Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi usta isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.

"MUHTAÇ KÖY"ÜN 250 BİN NÜFUSLU ÇEKMEKÖY OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı. Söz konusu köyün o yıllardaki görüntüsüyle neredeyse boş yer kalmayan bina yığınına dönen 250 bin nüfuslu Çekmeköy'ün şimdiki hali arasındaki fark şaşkınlık yarattı.

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU

Hababam Sınıfı’na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet’i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur. Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
şaka gibi istanbulun heryeri ayrı bir dünya oldu ne gerek var bu kadar binaya kalabalığa sokakta yürüyemiyo insanlar artık trafik desen zaten facia
vay vay deyip iç gecirmeyin,vay be deyip hüzünlenmeyin şunun şurasinda çok değil en gencimiz bile 50-60 yil sonra toprak altinda olacağiz.zaman çok acimasiz herkez kendini vazgeçilmez yenilmez bitmez saniyor şuan..
canim istanbul u beton yıginina çevirenlerin Bu kadar nüfüsun ve trafiğin artmasina sebep olanlarin iki yakası bir araya gelmesin inşaallah rantçı pislikler
yahu üstad anladık betonlaşma sıkıntı lakin bu sözleri yazarken hiç düşündünmü acaba ben ahşap evde mi oturuyorum diye?
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