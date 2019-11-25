Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin çekildiği köy bakın neresi çıktı

"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde Ahmet'in bahsettiği ıssız ve yardıma muhtaç köyünün şimdiki halini görünce çok şaşıracaksınız.

Yardıma muhtaç o köy, şuan 250 bin nüfusla İstanbul'un popüler ilçelerinden biri haline gelen Çekmeköy'dür.

Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi usta isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.

"MUHTAÇ KÖY"ÜN 250 BİN NÜFUSLU ÇEKMEKÖY OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı. Söz konusu köyün o yıllardaki görüntüsüyle neredeyse boş yer kalmayan bina yığınına dönen 250 bin nüfuslu Çekmeköy'ün şimdiki hali arasındaki fark şaşkınlık yarattı.

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU

Hababam Sınıfı’na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet’i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur. Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.



