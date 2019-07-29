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Haber alamayınca eve gittiler! Arkadaşları banyoda bu halde buldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 29.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde banyoda arkadaşlarınca baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti.

Haber alamayınca eve gittiler! Arkadaşları banyoda bu halde buldu

Olay, Kemal Paşa Mahallesi Keklin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Kalbiye İlkpehlivan’dan haber alamayan arkadaşları eve gelirken Kalbiye İlkpehlivan’ı banyoda yerde yatarken buldu. İlkpehlivan’ın arkadaşları 112 acil servis ekiplerine durumu bildirdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kadının ölümü şüpheli bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bafra banyo Kalbiye İlkpehlivan

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