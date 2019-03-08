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Haber alıp içinden ses gelen mezarı kazan polisler gözlerine inanamadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Peru'da bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi. Mezarı kazan ekipler, mezarın içinde yaşayan bir kişiyi fark etti.

Peru'da yaşandığı belirtilerek verilen habere göre bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazınca gözlerine inanamadı. Mezarın içinde bir kişinin yaşadığını gördü.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU MEZARDAN ÇIKARILDI

Ekipler, mezarın içindeki kişinin yaşadığını fark edince daha büyük bir delik açtı. Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.

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BAŞKA İDDİA DA VAR

Söz konusu görüntüyle ilgili İngiliz Dailymail gazetesi ise farklı bir bilgi geçti. Olayın Brezilya'da yaşandığını belirten gazete, akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin babasının mezarına girerek böyle bir olayın yaşandığını belirtti. Ailesinin polise ihbarı sonrası ekiplerin bölgeye gittiğini yazdı. Adamın kimliği hakkında bilgi verilmezken söz konusu görüntü YouTube üzerinden yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Peru mezar Haber ihbar polis

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