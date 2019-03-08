Haber alıp içinden ses gelen mezarı kazan polisler gözlerine inanamadı

Peru'da yaşandığı belirtilerek verilen habere göre bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazınca gözlerine inanamadı. Mezarın içinde bir kişinin yaşadığını gördü.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU MEZARDAN ÇIKARILDI
Ekipler, mezarın içindeki kişinin yaşadığını fark edince daha büyük bir delik açtı. Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.
BAŞKA İDDİA DA VAR
Söz konusu görüntüyle ilgili İngiliz Dailymail gazetesi ise farklı bir bilgi geçti. Olayın Brezilya'da yaşandığını belirten gazete, akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin babasının mezarına girerek böyle bir olayın yaşandığını belirtti. Ailesinin polise ihbarı sonrası ekiplerin bölgeye gittiğini yazdı. Adamın kimliği hakkında bilgi verilmezken söz konusu görüntü YouTube üzerinden yayınladı.
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