Haber için gitti, kahraman oldu! Muhabir selde mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, birçok noktada sele neden oldu. Su baskınlarını haber yapmak için bölgeye giden ABC muhabiri Will Murray, haber takibi sırasında beklenmedik bir olaya tanıklık etti.

GÖZLERİNİN ÖNÜNDE SUYA BATTI

Morayfield bölgesinde sel felaketini takip eden Murray, bir aracın derin sel suyuna girdiğini fark etti. İlerlemeye çalışan araç kısa süre içerisinde suya gömülmeye başlayınca içeride bulunan sürücü mahsur kaldı. Durumu gören Murray, yalnızca yaşananları takip etmekle yetinmedi ve sürücünün yardımına koştu.

SEL SULARINA GİRİP SÜRÜCÜYE ULAŞTI

Muhabir, olay yerinde bulunan bir vatandaşla birlikte derin suya girerek batmak üzere olan araca doğru ilerledi. İkili araca ulaşarak içeride mahsur kalan sürücünün kurtarılmasına yardımcı oldu.

Yaşananlar ise bölgede çekim yapan gazetecilerin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

HABERİNİ YAPARKEN HABERİN KAHRAMANI OLDU

Görüntülerde aracın derin suya girdikten sonra hızla batmaya başladığı, Murray ve yanındaki kişinin ise sürücüyü kurtarmak için sel sularının içine ilerlediği görülüyor.

Sel felaketini haberleştirmek için bölgede bulunan Will Murray, bu kez yaptığı haberle değil, tehlike altındaki sürücünün yardımına koşmasıyla gündeme geldi. O anların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Murray'in müdahalesi dikkat çekerken, muhabir ülkede kahraman olarak anılmaya başladı.