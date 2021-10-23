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  4. Haberi okudukça sinirlendi! Spiker canlı yayında aşı karşıtlarına tepki gösterdi

Haberi okudukça sinirlendi! Spiker canlı yayında aşı karşıtlarına tepki gösterdi

23.10.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Güne Uyan' programının sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, aşıya karşı direnen kişilere çağrıda bulunarak vakit kaybetmemelerini söyledi.

TV100 ekranlarında 'Güne Uyan' programını yapan Ela Rümeysa Cebeci, yayın sırasında aşı karşıtlarına seslendi. İzleyeciler için gazete manşetlerine göz atan Cebeci, koronavirüse yakalanan aşısız hamile bir kadının tedavi sırasında bebeğini kaybettiği haberi üzerine sessiz kalamadı. Cebeci, bu tarz haberlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"RASTGELE HAP ALIP İÇEN BİR MİLLETKEN..."

Cebeci, aşı hakkında olumsuz düşüncelere sahip olan kişilere "Artık bilimle mücadele etmeyi bırakmalıyız. Bilime karşı böyle bir tutum aydın insana yakışmıyor. Biz birbirimizin çantasından rastgele hap alıp içen bir milletken, aşının içinde şu var, bu var... Olacaksa başka bir şeyde de olur yahu. Her ilacın prospektüsünü mü okuyoruz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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