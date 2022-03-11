Habertürk canlı yayında iltifat yarışı! Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyaloğun perde arkası ortaya çıktı

Habertürk sunucusu Hülya Hökenek ile Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasındaki karşılıklı iltifatlar yüzleri gülümsetmişti.

KARŞILIKLI İLTİFATLAR

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Kar çok güzel yağıyor şu an." dedi. Bunun üzerine araya giren Hülya Hökenek, "Sen de çok güzel görünüyorsun" şeklinde yanıt verdi. Daha sonra Hüseyin Öztel, "Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi" diyerek gündem yarattı. Sosyal medyaya damga vuran bu diyalog sonrası ilk açıklama Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den geldi.

"HÜLYA BENİM ARKADAŞIM"

Gazeteci Arif Hür'e konuşan Öztel, "Bu diyaloğun bu denli gündem olacağı aklıma bile gelmezdi. Hülya Hökenek benim arkadaşım. Tıpkı kanalda çalışan diğer arkadaşlar gibi. Şirket içerisinde birbirimize sıcak davranıyoruz. İnsanların yüzünde tebessüme vesile olduysak buna ancak sevinirim" dedi.

"YILLARDIR HAVA OLAYLARIYLA İLGİLENİYORDUM AMA..."

Sözlerini sürdüren Hüseyin Öztel, "Yıllardır hava olaylarıyla ilgileniyorum bu denli ünlü olmamıştım. Arkadaş muhabbetinden de olsa kısa süreli ünlü oldum" şeklinde konuştu.

HÜSEYİN ÖZTEL KİMDİR?

Hüseyin Öztel, Meteoroloji mühendisi, gazeteci, TV haber programı sunucusudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hüseyin Öztel, mesleğe 2010 yılında Sky Türk TV kanalında başladı. Burada üç yıl kadar hava durumunu sunan Öztel, 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti. Halen bu kanalda haftanın her günü Hava Durumu programını sunmaya devam eden Öztel, 2013 yılında Zeynep Mengi ile evlendi. 1 çocuk babasıdır.

