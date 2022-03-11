Sosyal medya canlı yayındaki iltifat yarışını konuşuyor! Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyalog: Sen daha güzel görünüyorsun

Habertürk ekranlarında kar haberi yapan Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasında yaşanan diyalog gündem oldu. O anlarda, Hüseyin Öztel, 'Çok da güzel yağıyor' derken Hülya Hökenek, 'Sen de çok güzel görünüyorsun' dedi. O sözlere Hüseyin Öztel'in cevabı ise, 'Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi' oldu.

''SEN DE ŞOKA GİRİYOR MUSUN?''

Geçtiğimiz yıllarda Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programında da Ebru Baki ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasında ilginç anlar yaşanmış, Ebru Baki’nin Aydemir’e “Sen de şoka giriyor musun?” sorusunu sormasının ardından ekranda kısa süreli şaşkınlık meydana gelmişti.



