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  4. Sosyal medya canlı yayındaki iltifat yarışını konuşuyor! Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyalog: Sen daha güzel görünüyorsun

Sosyal medya canlı yayındaki iltifat yarışını konuşuyor! Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyalog: Sen daha güzel görünüyorsun

11.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk ekranlarında İstanbul'daki kar yağışının son durumu hakkında bilgilerin verildiği haber bülteninde yaşanan diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sunucu Hülya Hökenek ve Meteroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan yaşanan konuşma bir anda iltifat yarışına döndü. Aynı ekranda geçen yıllarda Ebru Baki ile Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasındaki sebze ve meyve fiyatlarındaki artış diyaloğu çok konuşulmuştu.

Habertürk ekranlarında kar haberi yapan Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasında yaşanan diyalog gündem oldu. O anlarda, Hüseyin Öztel, 'Çok da güzel yağıyor' derken Hülya Hökenek, 'Sen de çok güzel görünüyorsun' dedi. O sözlere Hüseyin Öztel'in cevabı ise, 'Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi' oldu.

''SEN DE ŞOKA GİRİYOR MUSUN?''

Geçtiğimiz yıllarda Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programında da Ebru Baki ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir arasında ilginç anlar yaşanmış, Ebru Baki’nin Aydemir’e “Sen de şoka giriyor musun?” sorusunu sormasının ardından ekranda kısa süreli şaşkınlık meydana gelmişti.


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Habertürk
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