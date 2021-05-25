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Habertürk sunucusu Kübra Par'ın eşi bakın kim çıktı

25.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Soylu ile gerçekleşen programın moderatörü olarak ön plana çıkan Habertürk sunucusu Kübra Par’ın eşinin kim olduğunu öğrenen şaşıp kalıyor.

Habertürk sunucusu Kübra Par'ın eşi bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğünde İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’in sorularını yanıtladı.

KÜBRA PAR TWİTTER'DA TREND TOPİC OLDU

Kübra Par'ın moderatörlüğünde geçen program hakkında yüzbinlerce tweet atıldı. Twitter'da trend topic olan Kübra Par hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı.

ÜNLÜ YÖNETMENLE EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Kübra Par'ın, film yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olduğu öğrenildi.

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Mahmut Fazıl Coşkun, gazeteci Ahmet Hakan'ın kardeşi.

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Coşkun, 'Anons', 'Yozgat Blues' ve 'Uzak İhtimal' adını verdiği filmlerin altına imzasını attı.

İŞTE GERÇEK SOYADI

20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Kübra Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun. Ünlü gazeteci, ekranlarda 'Parmaksızoğlu' soyadını kullanmak yerine 'Par'ı kullanmayı tercih ediyor.

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Kübra Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Kübra Par 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Kübra Par
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