Habertürk sunucusu Kübra Par'ın eşi bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğünde İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’in sorularını yanıtladı.
Kübra Par'ın moderatörlüğünde geçen program hakkında yüzbinlerce tweet atıldı. Twitter'da trend topic olan Kübra Par hakkında şaşırtan gerçekler ortaya çıktı.
Gazeteci Kübra Par'ın, film yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olduğu öğrenildi.
Mahmut Fazıl Coşkun, gazeteci Ahmet Hakan'ın kardeşi.
Coşkun, 'Anons', 'Yozgat Blues' ve 'Uzak İhtimal' adını verdiği filmlerin altına imzasını attı.
20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Kübra Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun. Ünlü gazeteci, ekranlarda 'Parmaksızoğlu' soyadını kullanmak yerine 'Par'ı kullanmayı tercih ediyor.
Kübra Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Kübra Par 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.
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