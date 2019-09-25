Hacettepe 0 - 4 Yukatel Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Yukatel Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2'nci Lig ekibi Hacettepe'yi 4-0 yenerek 4'üncü tura çıktı. 8'inci dakikada Yukatel Denizlispor karşılaşmada 1-0 öne geçti. Burak Çalık'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarıda başka gol olmayınca Denizlispor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. 50'nci dakikada Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Soldan cezasına giren Sedat Şahintürk'ün ortasında Recep Niyaz, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu: 0-2.

72'nci dakikada konuk ekip farkı açtı. Olcay Şahan'ın yerden pasında ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin 2'nci, takımının ise 3'üncü golünü kaydetti: 0-3. 77'nci dakikada Mbamba'nın uzun pasında topu kontrol edip soldan ceza sahasına giren Sacko, meşin yuvarlağı içeri gönderdi. Hacettepe'nin savunma oyuncusu Ali Eren'in ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti: 0-4. Yukatel Denizlispor karşılaşmayı 4-0 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi.