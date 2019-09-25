Hacettepe 0 - 4 Yukatel Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Yukatel Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2'nci Lig ekibi Hacettepe'yi 4-0 yenerek 4'üncü tura çıktı. 8'inci dakikada Yukatel Denizlispor karşılaşmada 1-0 öne geçti. Burak Çalık'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
İlk yarıda başka gol olmayınca Denizlispor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. 50'nci dakikada Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Soldan cezasına giren Sedat Şahintürk'ün ortasında Recep Niyaz, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu: 0-2.
72'nci dakikada konuk ekip farkı açtı. Olcay Şahan'ın yerden pasında ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin 2'nci, takımının ise 3'üncü golünü kaydetti: 0-3. 77'nci dakikada Mbamba'nın uzun pasında topu kontrol edip soldan ceza sahasına giren Sacko, meşin yuvarlağı içeri gönderdi. Hacettepe'nin savunma oyuncusu Ali Eren'in ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti: 0-4. Yukatel Denizlispor karşılaşmayı 4-0 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi.
HACETTEPE 0 - 4 YUKATEL DENİZLİSPOR
Stat: Etimesgut Belediye
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Serdar Diyadin xx, Muhammet Yumak xx
Hacettepe: Burak Çapkınoğlu x, Metehan Mert x, Ömürcan Artan x, Alper Tatlısu x, Furkan Temir xx (Muhammed Barutcu dk. 56 x), Ali Eren Karadağ x, İbrahim Karadavut xx (Mustafa Seyhan dk. 74 x), Çayan Poshoroğlu xx, Yağız Bolat xx, Serdarcan Eralp x, Ozan Can Dursun x (Mehmet Can Güngör dk. 63 x)
Yedekler: Numan Soysal, Selim Okur, Furkan Ünsal, Eren Bektaş
Teknik Direktör: Gökhan Gedikali
Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Kadir Kurt xx, Kerem Can Akyüz xx, Zeki Yavru xx, Recep Niyaz xx, Kibong Mbamba xxx, Olcay Şahan xx (Hadi Sacko dk. 73 xx), Isaac Sackey xx, Mehmet Akyüz x (Sedat Şahintürk dk. 46 xx), Oscar Estupian xxx, Burak Çalık x (Emre Sağlık dk. 46 xx)
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Murathan Sütçü, Asım Aksungur
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Sarı kart: Oscar Estupian, Zeki Yavru, Tolgahan Acar, Sedat Şahintürk (Denizlispor), Suat Bolat, Metehan Mert (Hacettepe)
Gol: Oscar Estupian (Dk. 8, dk. 72), Recep Niyaz (Dk. 50) Ali Eren Karadağ (dk. 78) (k.k) (Denizlispor)
Okuyucu Yorumları 0 yorum